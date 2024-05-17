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Сегодня, 14:03

Канчельскис — о сборной России: «Нужно быть в тонусе, вдруг завтра скажут готовиться к отборочному этапу»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил расширенный состав национальной команды на товарищеский матч против Белоруссии.

«Карпин как главный тренер имеет определенные цели, которые он преследует, и у него есть взаимодействие с РФС. Не нужно забрасывать это дело и ждать, когда нас опять пустят в Европу. Нужно быть в тонусе, вдруг завтра скажут готовиться к отборочному этапу, а мы не готовы? Сейчас целесообразно собрать всех сильнейших футболистов, почему бы и нет?» — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

17 мая сборная России назвала расширенный состав на товарищеский матч против Белоруссии, который пройдет 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске.

Источник: Metaratings.ru.
Андрей Канчельскис
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