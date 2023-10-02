Карпин рассказал, почему не пригласил Захаряна на октябрьский сбор сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не стал приглашать полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна на октябрьский сбор национальной команды.

20-летний футболист пропустил три последних матча своей команды из-за коронавируса.

«Захарян не вызван из-за недостатка игровой практики? В том числе. Арсен недавно только вылечился после болезни и начал полноценно тренироваться только в конце минувшей недели», — приводит официальный сайт РФС слова Карпина.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года, он принял участие в трех матчах испанской команды и не отличился результативными действиями.

Хавбек провел 7 матчей за сборную России и сделал 1 результативную передачу.

Всего в состав сборной России на октябрьский сбор попали 29 футболистов, из них — три игрока, выступающих за рубежом: полузащитники Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр», Франция) и Алексей Миранчук («Аталанта»).