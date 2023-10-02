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Сегодня, 17:17

Карпин объяснил выбор состава сборной России на октябрьские матчи

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор состава на октябрьский сбор.

В понедельник, 2 октября был опубликован список из 29 футболистов, вызванных в национальную команду на предстоящие матчи.

«Это точно не расширенный список, хотя бы потому, что до начала сбора осталась всего неделя. Скажу так — это максимально-приближенный список игроков, на которых мы рассчитываем. И если в нем будут изменения, то по объективным причинам, по состоянию здоровья. Все-таки до начала сбора пройдут еще матчи FONBET Кубка России и Мир РПЛ, а у легионеров — игры в еврокубках и национальных чемпионатах», — приводит официальный сайт РФС слова Карпина.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве. 16 октября команда должна будет сыграть против Кении в Турции.

Источник: Официальный сайт РФС
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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