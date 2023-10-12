Карпин о победе России над Камеруном: «Приятно играть дома при практически полном стадионе»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от атмосферы на «ВТБ Арене» во время товарищеского матча против Камеруна (1:0).

Игру посетили 20 152 зрителя.

— Приятно играть дома практически при полном стадионе, — сказал Карпин. — Спасибо организаторам матча и болельщикам. Возможно, поэтому матч получился лучше, чем другие. Антураж предполагал, что эта игра будет менее товарищеской, чем другие.

— Илья Помазун который раз уже остается в запасе. Есть ли шанс, что он дебютирует с Кенией?

— Шанс всегда есть. Представится или нет — другой вопрос.

— Слышали о сегодняшней новости о временном отстранении ОКР? Что скажете?

— Не слышал. Не читал. Не видел. Комментировать мне сложно. А до этого что, допуск был? Произошло что-то новое?

— Тренер сборной Камеруна положительно оценил ваш стиль. А как вы оцените его?

— Очень прикольный дяденька. В кепке, модный. Про мой стиль что говорить? Мне костюм выдали, я его и ношу.

Сборная России провела первый матч в Москве с 7 сентября 2021 года.