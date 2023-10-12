Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 22:15

Карпин о победе России над Камеруном: «Приятно играть дома при практически полном стадионе»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от атмосферы на «ВТБ Арене» во время товарищеского матча против Камеруна (1:0).

Игру посетили 20 152 зрителя.

— Приятно играть дома практически при полном стадионе, — сказал Карпин. — Спасибо организаторам матча и болельщикам. Возможно, поэтому матч получился лучше, чем другие. Антураж предполагал, что эта игра будет менее товарищеской, чем другие.

— Илья Помазун который раз уже остается в запасе. Есть ли шанс, что он дебютирует с Кенией?

— Шанс всегда есть. Представится или нет — другой вопрос.

— Слышали о сегодняшней новости о временном отстранении ОКР? Что скажете?

— Не слышал. Не читал. Не видел. Комментировать мне сложно. А до этого что, допуск был? Произошло что-то новое?

— Тренер сборной Камеруна положительно оценил ваш стиль. А как вы оцените его?

— Очень прикольный дяденька. В кепке, модный. Про мой стиль что говорить? Мне костюм выдали, я его и ношу.

Сборная России провела первый матч в Москве с 7 сентября 2021 года.

Валерий Карпин
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
Обсудить
Читайте также
Промес в четвертый раз получил приз лучшему игроку сезона от фанатов «Спартака»
Усман заменит Косту в бою против Чимаева на UFC 294 в Абу-Даби
Politico сообщила об отчаянном обращении Зеленского к Западу
В Москве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины
Журналист Херш заявил, что премьеру Израиля Нетаньяху пришел конец
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
«Нервов было больше, чем кайфа». Карпин — после победы над Камеруном
Сафонов: «Было интересно выходить из-под прессинга Камеруна»
Сафонов назвал «кидалой» вратаря Камеруна Онану: «Обещал футболку, но не дал»
Карпин объяснил, почему Джикия не играл в матче со сборной Камеруна
Соболев заявил, что ничего не знает о сборной Кении
Гранат считает, что Россия заслуженно победила Камерун
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин: «Нам хотелось, чтобы Миранчуки вместе сыграли, у братьев-близнецов присутствует связь»

Россия — Камерун: видеообзор товарищеского матча