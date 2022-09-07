Кечинов считает, что Карпину и игрокам сборной России необходимы товарищеские матчи

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что думает о товарищеских матчах сборной России в сентябре и ноябре.

- В принципе, из тех 35 человек большая часть — это те, кто уже давно в сборной. Но есть много новых игроков, много новых фамилий. Думаю, это с учетом того, что главный тренер и его тренерский штаб хотят с ними познакомиться.

— Для самого Карпина эти матчи важны? Он столько времени числится тренером сборной России, а играть негде?

— Для всех нужны. Это же национальная сборная России. Пусть сейчас нет международных соревнований, рано или поздно они все равно появятся. Необходимо встречаться, общаться, играть и быть на виду.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.