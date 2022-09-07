Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

7 сентября, 15:58

Кечинов считает, что Карпину и игрокам сборной России необходимы товарищеские матчи

Виктория Кравченко

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что думает о товарищеских матчах сборной России в сентябре и ноябре.

- В принципе, из тех 35 человек большая часть — это те, кто уже давно в сборной. Но есть много новых игроков, много новых фамилий. Думаю, это с учетом того, что главный тренер и его тренерский штаб хотят с ними познакомиться.

— Для самого Карпина эти матчи важны? Он столько времени числится тренером сборной России, а играть негде?

— Для всех нужны. Это же национальная сборная России. Пусть сейчас нет международных соревнований, рано или поздно они все равно появятся. Необходимо встречаться, общаться, играть и быть на виду.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kechinov-karpinu-i-igrokam-sbornoy-rossii-neobkhodimo-byt-na-vidu
Валерий Кечинов
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Черчесов надеется, что сборная России сыграет и в ноябре
Александр Сторожук сообщил, почему Никита Кривцов покинул расположение сборной России
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
«Я готов рассматривать, почему нет?» Юран в будущем хотел бы поработать в сборной России
Кержаков: «Для нашей сборной важны любые международные игры»
В Боснии пообещали собрать команду на товарищеский матч против сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Сборная России может сыграть с Сенегалом и Перу

Главный тренер Киргизии: «Россию у нас очень любят и уважают»