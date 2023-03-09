Колосков назвал примером для остальных федераций проведение матча сборной России с Ираком в Санкт-Петербурге

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что сборная России проведет товарищеский матч против Ирака в Санкт-Петербурге.

«Если организаторы посчитали нужным провести матч в Петербурге, значит, в Сочи их что-то не устраивает. Сейчас мы ни с кем не соревнуемся, просто готовимся к играм. Конечно, подобные матчи в России прежде всего поднимают авторитет РФС. Это хороший пример для остальных федераций, которые могут пойти по пути игры с Ираком и приезжать играть в Россию. Это ключевая роль товарищеского матча в Санкт-Петербурге», — сказал Колосков «СЭ».

В четверг, 9 марта, «СЭ» сообщил, что матч Россия — Ирак состоится в Санкт-Петербурге. Встреча должна состояться 26 марта.