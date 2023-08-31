Колосков — о составе сборной России на сентябрьский сбор: «Не знаю, куда Карпину девать всех этих игроков»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на состав сборной России на сентябрьский сбор, в который попали 49 футболистов.

«Честно говоря, я не знаю, куда девать всех этих игроков Карпину. Когда не объявляются цели и задачи сборной, тяжело понять, зачем все эти футболисты. Наверное, какая-то логика есть в этом решении, но какова она — непонятно. Тем более что до сих пор не объявлены наши соперники. Разговоры идут про Катар, про Египет, но пока официально ничего же нет. Мягко говоря, меня удивило такое огромное количество людей в сборной», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Сбор национальной команды России начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.