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Сегодня, 10:45

Глебов о сборной Катара: «Недавно они выступали в большом турнире, а мы давно не играли официально. Должно быть интересно»

Артем Бухаев
Корреспондент
Данил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Капитан «Ростова» и полузащитник сборной России Данил Глебов в интервью «СЭ» высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды против Катара.

«Если выбрали, значит, хороший соперник, — сказал Глебов «СЭ». — В наше время вариантов не очень много. Главное — собраться в национальной команде, чтобы хоть какие-то игры были. Наверное, надо отталкиваться больше от себя, а не от соперника. Ребята, которые приезжают в сборную, должны понимать требования главного тренера — что он хочет видеть на поле, за полем. Это самое главное. Буквально недавно они выступали в большом турнире, а мы давно уже не играли официально. Интересно должно быть».

Глебов также рассказал, как поездка в сборную России может помочь игрокам «Ростова».

«А чего нам приходить в себя? Чемпионат только начался. Результаты не очень хорошие, но мы в нормальном состоянии находимся. Знаем, что нужно поправлять», — добавил Глебов.

Сборная России встретится с Катаром 12 сентября в Дохе.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Данил Глебов с&nbsp;мячом. «Карпин стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен». Интервью Глебова

Данил Глебов
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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