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Сегодня, 18:07

Колосков: «На месте РФС я бы продлил контракт с Карпиным»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«На месте РФС я бы постарался убедить Карпина, чтобы он продлил контракт со сборной. Его работа видна, сборная играет в современный футбол. Карпин на своем месте, он тот тренер, который нужен сборной России. Сейчас официальных матчей нет, думаю, совмещение ему точно не мешает. Какое-то разнообразие даже», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

54-летний Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 18 матчей, одержала 9 побед, потерпела 2 поражения и 7 матчей завершились вничью.

20 ноября национальная команда России разгромила Кубу в товарищеском матче со счетом 8:0.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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