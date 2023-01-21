Колосков сообщил, что Алаев и Митрофанов войдут в состав рабочей группы по возвращению российских команд в еврокубки

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о решении создать рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

«Было решение исполкома РФС о создании специальной рабочей группы, которая займется вопросами восстановления российских клубов и сборной команды на международных матчах. Знаю, что и Александр Алаев, и Максим Митрофанов входят в состав этой рабочей группы. Об этом не сложно догадаться. Рабочая группа создается не из шахтеров и плотников, а из специалистов. Пусть состав рабочей группы не объявлен, но эти два человека будут ключевыми со стороны РФС», — сказал Колосков «СЭ».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.