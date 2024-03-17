Кузнецов: «По уровню футболистов Сербия и Парагвай сильнее, чем сборная России»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Кузнецов высказался о предстоящих матчах национальной команды.

«Я не вижу две победы. По уровню футболистов Сербия и Парагвай сильнее, чем сборная России. Это однозначно. Мы в Европе не играем уже третий год, а Сербия и Парагвай проводят отборочные матчи. Они должны находиться в тонусе и есть сыгранность, — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских встречи — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.