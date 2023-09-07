Литвинов рассказал, чего ждет от матча России с Катаром

Защитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Катаром.

— Какие ожидания от матча с Катаром?

— Я думаю, будет интересная игра. На чемпионате мира Катар играл очень достойно.

— Достаточно ли одной игры?

— Тяжело судить. Либо две, либо одна. Небольшая разница, поэтому нормально, я думаю.

12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб». Встреча начнется в 18.15 по московскому времени.