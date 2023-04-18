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Сборная России

Сегодня, 20:52

Митрофанов рассказал об отношении к словам президента УЕФА Чеферина

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил слова главы УЕФА Александра Чеферина о допуске российских клубов и сборной до международных соревнований.

Ранее Чеферин выступил с заявлением по поводу допуска российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Президент организации высказал мнение, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в этом вопросе.

— Как относитесь к словам Чеферина?

— Чеферин не сказал ничего нового, по сравнению с тем, что он говорил в марте. То, что он говорил — это очевидные вещи. Конечно, если бы этого не было. То было бы легче.

— Есть ли чем заменить турнир ЦАФА?

— Играми сборных. Много с кем ведутся переговоры. Скажешь с кем ведутся — ценник вырастет. Скажешь, что договорились — ценник упадет. Конечно, мы хотим играть.

Российские команды с февраля прошлого года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

РФС
Сборная России по футболу
Александер Чеферин
Максим Митрофанов
УЕФА
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