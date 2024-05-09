Сегодня, 18:14
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил вероятность проведения товарищеского матча между сборными России и медиалиги.
7 июня команда Валерия Карпина сыграет против Белоруссии. Игра пройдет в Минске. Начало — в 20.00 мск.
— Возможен ли матч сборной России со сборной медиалиги?
— РФС интересует спорт. Когда он появится в медиалиге, тогда возможно он кого-то заинтересует. А в медиалиге есть какой-то спорт?
— Там играют бывшие профессиональные футболисты.
— Уважаемые люди занимаются любительским футболом. Там будет какой-то уровень и спортивный результат?
— Этот матч может собрать большую аудиторию.
— Два раза в год они собирают хорошую аудиторию. На самом деле, хорошую работу делают, но все-таки пока это не профессиональный футбол. Со спортивной точки зрения нам это не интересно, и не будет интересно в ближайшее время, — заявил Митрофанов в рамках открытия первого сезона Молодежной футбольной лиги (МФЛ) Северо-Запад.
В последнем товарищеском матче сборная России победила Сербию со счетом 4:0. Игра состоялась 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ-Арена».