Мостовой из-за травмы пропустит матчи сборной России против Сербии и Парагвая

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о повреждении полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

26-летний полузащитник не сыграет в товарищеских матчах против сборных Сербии и Парагвая. Он вернулся в расположение «Зенита».

«С ним не все в порядке. Получил травму голеностопа. Он вернулся в расположение «Зенита», так как не смог бы сыграть с Парагваем. Вызывать кого-то другого не будем», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 по местному времени. 25 марта команда Валерия Карпина там же сыграет против сборной Парагвая.