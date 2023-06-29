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Сборная России

Сегодня, 17:22

Основная сборная России не примет участие в Играх Дружбы в 2024 году, пляжная — планирует

Алина Савинова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, какая сборная России сможет выступить на Играх Дружбы-2024.

«Мы обсуждаем этот вопрос с коллегами. Футболу очень сложно участвовать в этом событии, потому что у всех сборных график формируется только в окна ФИФА. Игры Дружбы планируется провести немного в другие даты. Поэтому мы обговариваем включение в соревнования дисциплины по пляжному футболу. Они работают по другим правилам: у них более гибкий календарь и нет жестких окон. Так что основная и минифутбольная сборные не договорятся, а пляжная сможет договориться. Это будет и зрелищно, и хорошее начало. Можно много хороших сборных привезти», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

16 июня сообщалось, что первые летние «Всемирные игры дружбы» пройдут в Москве в сентябре 2024 года.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/osnovnaya-sbornaya-rossii-ne-sy-graet-na-igrah-druzhby-v-2024-godu-plyazhnaya-planiruetsya/
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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