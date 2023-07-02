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Сегодня, 08:31

В сборной Венгрии заявили, что не сыграют с Россией в сентябре

В сборной Венгрии объяснили, почему не смогут сыграть с Россией
Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо объяснил, почему сборная не сможет провести товарищеский матч против России в сентябре этого года.

«На данный момент у нас уже забронированы все наши дни в рамках игр ФИФА — матчи квалификации Евро-2024 и товарищеские встречи. Поэтому, согласно нашему календарю, мы не сможем организовать встречу со сборной России в сентябре», — цитирует Шабо Sport24.

Российские клубы и сборная с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. С тех пор команда Валерия Карпина провела 5 товарищеских матчей: обыграла Киргизию (2:1) и Ирак (2:0) и сыграла вничью с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).

В последней официальной игре сборная России уступила Хорватии (0:1) в ноябре 2021 года в отборочном турнире ЧМ-2022. Из-за отстранения российская национальная команда не смогла сыграть в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль в Катаре.

Ранее стало известно, что сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-29-v-sbornoy-vengrii-obyasnili-pochemu-ikh-komanda-ne-budet-igrat-s-rossiyey-tovarishcheskiy-match
Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Сборная России по футболу
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