В сборной Венгрии заявили, что не сыграют с Россией в сентябре

В сборной Венгрии объяснили, почему не смогут сыграть с Россией

Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо объяснил, почему сборная не сможет провести товарищеский матч против России в сентябре этого года.

«На данный момент у нас уже забронированы все наши дни в рамках игр ФИФА — матчи квалификации Евро-2024 и товарищеские встречи. Поэтому, согласно нашему календарю, мы не сможем организовать встречу со сборной России в сентябре», — цитирует Шабо Sport24.

Российские клубы и сборная с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. С тех пор команда Валерия Карпина провела 5 товарищеских матчей: обыграла Киргизию (2:1) и Ирак (2:0) и сыграла вничью с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).

В последней официальной игре сборная России уступила Хорватии (0:1) в ноябре 2021 года в отборочном турнире ЧМ-2022. Из-за отстранения российская национальная команда не смогла сыграть в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль в Катаре.

Ранее стало известно, что сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА.