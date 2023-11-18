Силкин: «Если сборная России настроится, то обязательно выиграет у Кубы»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия — Куба, который состоится 20 ноября в Волгограде.

«Пока сложно сказать, что ожидать от этой игры. Думаю, мало кто сейчас имеет представление о сборной Кубы. Они не так часто играют на крупных турнирах, но сборная России играет дома, это плюс. При своих трибунах у игроков намного больше мотивации. Если сборная России настроится, то обязательно выиграет у Кубы. Другого не дано», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что сборная России может обыграть Кубу любым составом.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.