Пиняев: «Приятно, что приехали такие мастера, как Головин»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, как в сборной России встретили хавбека «Монако» Александра Головина.

— Поздоровались, перекинулись парой слов. Будем знакомиться в процессе. Приятно, что приехали такие мастера, как Саша. Это будет полезно для молодых.

— Тебе нет и 19 лет. Очень много футбола. Как ты справляешься?

— Все в порядке. Стараюсь соблюдать режим. У «Локомотива» есть все возможности восстановления на базе.

Головин прибыл в расположение сборной России 4 сентября на сентябрьские матчи команды против Египта и Катара.