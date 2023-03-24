Эззатолахи: «Карпин пытается создать в сборной России новое поколение. У него все получится!»

Полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи в разговоре с «СЭ» оценил уровень сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина.

«С того момента, как Карпин возглавил сборную России, он пытается создать новое поколение футболистов. Это видят все. Он пытается увеличить их уровень игры. И конечно, опытные игроки помогут им в этом. Я уверен, что у них все получится!» — сказал Эззатоллахи «СЭ».

23 марта сборные России и Ирана провели товарищеский матч, который завершился вничью (1:1). 26 марта национальная команда встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.