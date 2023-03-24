Зарема — о составе сборной России: «Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев — номер 1»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на ничейный результат товарищеского матча между сборными России и Ирана (1:1).

«Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев — номер 1. Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять», — сказала Салихова «СЭ».

Нападающий «Спартака» Александр Соболев провел весь матч в запасе. В основном составе вышел форвард «Ростова» Николай Комличенко, которого на 78-й минуте заменил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.