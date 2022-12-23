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Сегодня, 15:24

Решение по переходу РФС в Азию может быть принято на следующей неделе

Артем Бухаев
Корреспондент
Логотип азиатской лиги чемпионов.
Фото Getty Images
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Вице-президент, советник президента РФС и член бюро исполкома Игорь Каменской после заседания органа ответил на вопрос о переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола.

«По Азии взяли тайм-аут. До середины следующей недели. Там будет еще одно заседание. Думаю, что руководство поручит исполкому проработать решение», — сказал Каменской.

УЕФА или АФК — у РФС считанные дни на решение. Как и когда можно выйти из УЕФА?

В пятницу, 23 декабря, прошло заседание исполкома РФС, в повестке дня которого был вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

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