Футбольный матч между сборными России и Испании на чемпионате мира-2018 состоялся 1 июля 2018 года.

Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти выиграла российская команда — 4:3. Видео лучших моментов матча опубликовано в обзоре на YouTube.

Испания повела в начале первого тайма: Асенсио сделал подачу со штрафного, Рамос во вратарской зоне продавил Игнашевича, в результате борьбы мяч отскочил от ноги российского защитника и залетел в ворота Акинфеева. Перед перерывом после навеса Самедова с углового Дзюба пытался пробить головой и попал в руку Пике. Главный арбитр Кайперс назначил пенальти, а Дзюба сравнял счет — 1:1.

Во втором тайме и в дополнительное время голов не было, команды выявили победителя в серии пенальти. Смолов, Игнашевич, Головин и Черышев реализовали свои попытки. Акинфеев отразил два удара и вошел в историю спасением ногой — от Коке и Аспаса.

Чемпионат мира-2018. 1/8 финала

Испания — Россия — 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 3:4

Голы: Игнашевич, 12 — в свои ворота (1:0). Дзюба, 41 — с пенальти (1:1).

Серия пенальти: Иньеста — 1:0. Смолов — 1:1. Пике — 2:1. Игнашевич — 2:2. Коке — 2:2 (вратарь). Головин — 2:3. Серхио Рамос — 3:3. Черышев — 3:4. Аспас — 3:4 (вратарь).

Испания: де Хеа, Начо (Карвахаль, 70), Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Коке, Бускетс, Сильва (Иньеста, 67), Иско, Асенсио (Родриго, 104), Диегу Коста (Аспас, 80).

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, Игнашевич, Мариу Фернандес, Зобнин, Кузяев (Ерохин, 97), Самедов (Черышев, 61), Головин, Жирков (Гранат, 46), Дзюба (Смолов, 65).

Предупреждения: Пике, 40. Кутепов, 54. Зобнин, 71.

Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все Голландия).

ВАР: Маккели (Голландия). Гиль (Польша), Борш, Цвайер (все Германия).

1 июля. Москва. Стадион «Лужники». 78 011 зрителей.

«В начале было не очень хорошо, особо не верили. Было классно наблюдать как в стране был футбольный бум. Наш чемпионат мира заслуженно признали самым крутым. Мы сломали все стереотипы о том, что россияне не гостеприимные. Когда мы понимали, что ЧМ будет в нашей стране, было главное попасть в сборную. Не знаю, будет ли такое когда-то еще. Была важна первая игра. Было очень страшно в раздевалке. Я еще был в запасе. Было страшно, интересно. Потом 5:0, безумие. Все поняли, что мы можем», — сказал Артем Дзюба.