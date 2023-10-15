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Сборная России

Сегодня, 18:00

Россия — Кения: смотреть трансляцию матча сборной

Матч Россия — Кения покажет телеканал «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Валерий Карпин и братья Миранчуки.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России сыграет против команды Кении в товарищеском матче, который пройдет в Анталье (Турция) 16 октября. Игра состоится на стадионе «Титаник Мардан», который вмещает 7428 болельщиков. Матч рассудит бригада арбитров из Турции. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет видеотрансляции матча России с Кенией. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры национальной сборной.

В сентябре 2023 года российская национальная команда провела три матча — две встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и одну игру с Катаром — (1:1).

12 октября сборная России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Победный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте.

Сборная России: новости и статьи, фото и видео, расписание и результаты матчей со статистикой в актуальном виде на сайте.

Футбол
Сборная России по футболу
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