Сборная России сыграет против команды Кении в товарищеском матче, который пройдет в Анталье (Турция) 16 октября. Игра состоится на стадионе «Титаник Мардан», который вмещает 7428 болельщиков. Матч рассудит бригада арбитров из Турции. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет видеотрансляции матча России с Кенией. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры национальной сборной.

В сентябре 2023 года российская национальная команда провела три матча — две встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и одну игру с Катаром — (1:1).

12 октября сборная России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Победный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте.

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