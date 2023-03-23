Самедов поделился ожиданиями от товарищеского матча между Россией и Ираном

Бывший игрок сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Ирана, который состоится в Тегеране 23 марта.

«Прогнозировать результат матча не могу. Мои ожидания — увидеть наконец-то сборную России. Очень рад, что команда собралась. Иран — хороший соперник. Пока это контрольный матч. Повторюсь, что сборная Ирана и так хорошая команда, если бы даже она не играла на чемпионате мира в Катаре. Но, наверное, участие в мундиале добавляет статуса этому товарищескому матчу. Отсутствие Александра Головина и Алексея Миранчука? Они большие мастера! Это, конечно, потеря. Но в данной ситуации считаю, что их отсутствие не так страшно. Завтра товарищеский матч. Есть возможность посмотреть на других игроков. Ничего страшного в этом нет», — приводит слова Самедова Betonmobile.ru.

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

26 марта российская сборная сыграет с командой Ирака. Игра состоится в Санкт-Петербурге.