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23 марта, 23:39

Семшов: «Уверен, если бы игра с Ираном была официальной, то состав у нашей сборной был бы другой»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о товарищеском матче национальной команды с Ираном (1:1).

«Иран, как и наша сборная, играл не в оптимальном составе. Для меня эта игра не отличалась от матчей с Таджикистаном или Узбекистаном. Карпин может экспериментировать, пробовать, тем более думаю, что у него были наработки, выполнены ли они, он ответит на пресс-конференции. Я бы сейчас не зацикливался на результате. Со стороны что-то у команды получалось, а что-то нет. Некоторые футболисты лучше готовы, кто-то хуже, хотя чемпионат идет, часть не на своей позиции играла. Сегодня было создано мало моментов, у Ирана немного больше, но надо отталкиваться от того, какое задание было дано футболистам. Уверен, если бы игра была официальной, то состав у нашей сборной был бы другой», — приводит Metaratings.ru слова Семшова.

26 марта национальная команда России встретится с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-uveren-chto-esli-by-igra-s-iranom-byla-oficialnoi-to-sostav-u-sbornoi-rossii-byl-by-drugoi-237825/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Игорь Семшов
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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