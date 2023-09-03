Сперцян рассказал о разговоре с Севикяном после отказа полузащитника выступать за сборную России

Нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал «СЭ» решение полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении.

«Как только узнал о его выборе, сразу же написал ему. Когда мы играли здесь, в Краснодаре, то общался с ним. Это очень хороший парень и по-настоящему большой футбольный талант. Сейчас он показывает сильный футбол. Я пожелал ему удачи и сказал, что мы ждем его в сборной Армении. У нас очень хорошая команда, мы его примем, а он поможет нам быть сильнее», — сказал Сперцян «СЭ».

Ранее РФС сообщил «СЭ» что не получал запросов от ФИФА и Федерации футбола Армении по смене Севикяном спортивного гражданства.

30 августа 22-летний полузащитник попал в число 49 игроков, приглашенных на сентябрьский сбор сборной России. Ранее он выступал за молодежную и юношескую сборную России.

Севикян являвется воспитанником академии «Локомотива». После этого он выступал в системе испанского «Леванте», а летом прошлого года перешел в «Пари НН». В текущем сезоне полузащитник забил 4 гола в 10 матчах во всех турнирах.