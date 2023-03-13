В агентстве Миранчука предположили, что футболиста отпустят в расположение сборной России

Мирко Левати, менеджер по коммуникациям агентства GG11, представляющего интересы российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в Италии, предположил, что футболиста отпустят в расположение сборной России на предстоящие товарищеские матчи против национальных команд Ирана и Ирака.

«У нас пока нет подтверждения. Но думаю, Алексея отпустят в сборную. Скорее всего, он сыграет», — приводит слова Левати Sport24.

В сезоне-2022/23 27-летний Миранчук совершил 8 (4+4) голевых действий в 19 играх серии А.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта в Новогорске. У команды Валерия Карпина запланированы две товарищеские встречи против сборных Ирана и Ирака.