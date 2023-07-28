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Сегодня, 11:35

В РФС рассказали, какие выплаты получили от ФИФА и УЕФА

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Митрофанов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о выплатах со стороны ФИФА и УЕФА.

«Мы получили все выплаты в рамках программы «FIFA Forward». Это порядка 4,5 миллиона долларов. Получили выплаты от УЕФА в рамках проекта «Хет-трик». Это около 2,5 миллиона евро. Все выплаты идут по графику, он соблюдается. Мы платим 250 швейцарских франков. Это оплата членства. Но и УЕФА, и ФИФА — организации, которые живут не за счет членских взносов, они оказывают содействие в развитии своим членам. Эти деньги в любом случае являются подспорьем. На эти деньги РФС реализует ряд целевых программ, на которые эти деньги и выделяются. Есть свод правил, на что мы можем их тратить», — сказал Митрофанов «СЭ».

Полностью комментарий Митрофанова «СЭ» читайте здесь

РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
ФИФА
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