В РФС рассказали о несостоявшемся матче сборной России с Занзибаром

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, почему сборная России не сыграет товарищеский матч с Занзибаром в ноябре.

23 октября «СЭ» сообщил, что сборная России может провести товарищеский матч с командой Занзибара.

«Занзибар не является членом ФИФА. Это остров, входящий в состав Танзании. С нами связывался Олимпийский комитет Танзании. Мы были бы готовы сыграть со сборной Танзании, но она сама играет официальные ноябрьские матчи. При всём уважении к сборной Занзибара, даже условная игра с молодежкой — немного другой уровень. Были варианты играть за рубежом. Но мы отказались. В завершающей стадии чемпионата России ставить под удар турнирное положение команд, рисковать здоровьем игроков мы не хотим», — сказал Митрофанов.

Занзибар не является членом ФИФА и не участвует в розыгрыше Кубка Африканских наций, так как является автономией в составе Республики Танзания.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы в Волгограде.