В РФС рассказали о проблемах поиска соперников для товарищеских матчей сборной России в ноябре

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация продолжает работу по поиску соперников для национальной сборной в ноябре.

«Ноябрьские матчи — сложная тема, потому что большое количество команд уже начало отбор к разным соревнованиям. В этом есть проблема. Но мы работаем, надеемся, что получится», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча — против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее Митрофанов сообщил, что РФС останется в своей конфедерации.