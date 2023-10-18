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Сегодня, 12:20

Карпин: «Игра с Камеруном — лучшая за время изоляции»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о товарищеском матче со сборной Камеруна (1:0).

«По качеству игра с Камеруном была лучшей для российской сборной за время изоляции? Да. Не все порадовало, понятно, но многие моменты. И отношение, и интенсивность. Опять же, интенсивность зависит от двух сторон. Если команда соперника заставляет тебя действовать более интенсивно, то и уровень сопротивления другой. Порадовало, что против Камеруна команда на протяжении 90 минут выдержала эту интенсивность, ритм и темп. Например, с Ираном такого не было. С Катаром были отрезки. С Камеруном более цельная игра была все 90 минут. Можно было проиграть, можно было выиграть или вничью сыграть. Я чисто от игры отталкиваюсь», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: Чемпионат
Валерий Карпин
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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