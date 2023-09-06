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Сегодня, 09:00

Пономарев: «Уровень игры Головина такой же, как и у футболистов РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о прибытии полузащитника «Монако» Александра Головина в расположение сборной России.

«Я не думаю, что качество игры сборной России сильно изменится от присутствия Головина. Он сейчас играет в «Монако». Но что это за команда? Легкого поведения, можно сказать. Да, Александр там лучший игрок, иногда забивает. Но кого еще вызывать? Алексея Миранчука? У нас в Европе выступают всего четыре человека. Головин тоже ведь не Месси. Ну что он может сделать? Да ничего! Он играет также, как и наши в России. Ничего серьезного», — приводит слова Пономарева Betonmobile.

Во время сентябрьского сбора сборная России проведет два матча против олимпийской команды Египта. Игры пройдут 7 и 11 сентября на стадионе в египетском городе Суэц. 12 сентября российская команда сыграет на выезде против Катара.

Источник: https://Betonmobile
Александр Головин
Владимир Пономарев (СССР)
Сборная России по футболу
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