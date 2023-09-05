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Сегодня, 17:11

Караваев и Тюкавин покинули расположение сборной России по медицинским причинам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Вячеслав Караваев и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин покинули расположение сборной России по медицинским причинам.

«Из-за перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Вячеслава Караваева для полноценного восстановления. Повреждение Константина Тюкавина, полученное в матче с «Ростовом» в рамках РПЛ, не позволит ему помочь сборной в сентябре», — приводит слова Хайтина официальный сайт РФС.

21-летний Тюкавин и 28-летний Караваев вернутся в расположение своих клубов для того, чтобы продолжить лечение.

Во время сентябрьского сбора сборная России проведет два матча против олимпийской команды Египта. Игры пройдут 7 и 11 сентября на стадионе в египетском городе Суэц.

12 сентября российская команда сыграет на выезде против Катара в товарищеском матче, который состоится в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб».

Источник: https://rfs.ru/news/218865
Вячеслав Караваев
Футбол
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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