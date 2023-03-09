Радимов высказался о непопадании Дзюбы в расширенный состав сборной России

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал непопадание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России.

«Понятно, почему. Сказали же, что в расширенный список сборной России не вошли игроки старше 30 лет. Артему Дзюбу 34 года. Никого не возьмут старше озвученного возраста. Об этом нам всем четко сказали. Хет-трик в матче с «Ростовом»? Да хоть футболист забьет пять голов в одной игре, его все равно не включат в расширенный состав, потому что ему 30+ лет. Это относится ко всем. Если вызвали Александра Головина и Алексея Миранчука из Европы, значит в этом есть смысл», — приводит слова Радимов Betonmobile.ru.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта. 6 марта был опубликован расширенный состав национальной команды, в который попал 41 игрок.

Дзюба в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В матче 18-го тура РПЛ 34-летний форвард отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).