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Сегодня, 20:50

Радимов высказался о непопадании Дзюбы в расширенный состав сборной России

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал непопадание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России.

«Понятно, почему. Сказали же, что в расширенный список сборной России не вошли игроки старше 30 лет. Артему Дзюбу 34 года. Никого не возьмут старше озвученного возраста. Об этом нам всем четко сказали. Хет-трик в матче с «Ростовом»? Да хоть футболист забьет пять голов в одной игре, его все равно не включат в расширенный состав, потому что ему 30+ лет. Это относится ко всем. Если вызвали Александра Головина и Алексея Миранчука из Европы, значит в этом есть смысл», — приводит слова Радимов Betonmobile.ru.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта. 6 марта был опубликован расширенный состав национальной команды, в который попал 41 игрок.

Дзюба в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В матче 18-го тура РПЛ 34-летний форвард отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).

Источник: https://betonmobile.ru/radimov-zayavil-chto-dzyubu-ne-vyizvali-v-sbornuyu-rossii-iz-za-vozrasta
Артем Дзюба
Владислав Радимов
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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