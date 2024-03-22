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22 марта, 20:12

Чанов о Сафонове: «Предполагал, что Матвей проведет матч с Сербией, а на Парагвай выйдет Лунев»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре голкипера сборной России Матвея Сафонова в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Игра прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«То, что Сафонов вчера отыграл на ноль, о многом говорит. Предполагал, что Матвей проведет матч с Сербией, а на Парагвай выйдет Лунев. Результат с Сербией классный, никто такого не ожидал. Может, с Парагваем Лунев и Максименко проведут по тайму. Сафонов правильно сделал, что поехал в клуб. Это важно»,  цитирует Чанова «РБ Спорт».

22 марта пресс-служба РФС сообщила о том, что Сафонов покинул расположение сборной России и вернулся в «Краснодар».

25 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20.00 мск.

Источник: «РБ Спорт»
Вячеслав Чанов
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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