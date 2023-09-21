Вячеслав Литвинов: «Не скажу, что египтяне сильнее нашей сборной, но они молодцы, стараются играть низом»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал об атмосфере в национальной команде России.

«Атмосфера в команде хорошая, мне все понравилось. Карпин говорил, чего он хочет от нас, говорил, что какие-то наигровки не получится за два дня выстроить, потому что полностью новая команда, никогда так не собиралась. Обидно, что проиграли, могли бы оба матча выиграть, но так получилось. Где-то подучился новому у Валерия Георгиевича», — цитирует Литвинова Metaratings.ru.

Также он оценил уровень олимпийской сборной Египта.

«Не скажу, что они посильнее. Они молодцы, стараются играть низом, у них нет «бей вперед — игра придет», — добавил защитник.

В сентябре национальная команда России из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.