Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:32

Вячеслав Литвинов: «Не скажу, что египтяне сильнее нашей сборной, но они молодцы, стараются играть низом»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал об атмосфере в национальной команде России.

«Атмосфера в команде хорошая, мне все понравилось. Карпин говорил, чего он хочет от нас, говорил, что какие-то наигровки не получится за два дня выстроить, потому что полностью новая команда, никогда так не собиралась. Обидно, что проиграли, могли бы оба матча выиграть, но так получилось. Где-то подучился новому у Валерия Георгиевича», — цитирует Литвинова Metaratings.ru.

Также он оценил уровень олимпийской сборной Египта.

«Не скажу, что они посильнее. Они молодцы, стараются играть низом, у них нет «бей вперед — игра придет», — добавил защитник.

В сентябре национальная команда России из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/litvinov-egiptyane-ne-silnee-nashei-sbornoi-no-oni-ne-igrayut-v-bei-vperyod-igra-pridyot-286720/
Сборная России по футболу
Вячеслав Литвинов
0
Читайте также
Экс-игроку сборной России Марату Измайлову исполняется 41 год
Месси приобрел дом стоимостью 10,75 миллиона долларов во Флориде
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
В Федерации футбола Камеруна рассчитывают на проведение товарищеского матча с Россией в Санкт-Петербурге
Михайлов: «В сборной было 50 человек — со всеми не успеешь поговорить»
Колосков: «Если играть с Камеруном в Москве, 30 тысяч болельщиков можем собрать»
Семин — о возможной игре Проведеля за сборную России: «Этот вариант лучше, чем привлекать иностранцев нашим гражданством»
Санкт-Петербург является приоритетным вариантом для проведения матча сборной России с Камеруном
В Кении рассказали о ходе переговоров с РФС по товарищескому матчу между сборными
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михайлов: «В сборной было 50 человек — со всеми не успеешь поговорить»

В Федерации футбола Камеруна рассчитывают на проведение товарищеского матча с Россией в Санкт-Петербурге