Якубко не считает интересными матчи сборной России против Ирака и Ирана

Бывший форвард нескольких российских клубов Мартин Якубко прокомментировал предстоящие товарищеские встречи сборной России против национальных команд Ирака и Ирана.

«Матчи России с Ираком и Ираном могут быть интересны только с точки зрения того, чтобы посмотреть, кого вызовет Карпин, — цитирует Якубко «РБ Спорт». — Ничем другим эти игры мне сто процентов не интересны. Если бы я наткнулся на эти матчи по телевизору, посмотрел бы, но в любом случае у нас все российские каналы заблокировали. Нужно искать трансляцию в интернете, но Ирак и Иран не вызывают интереса. В то же время хорошо, что сборная России вообще играет. Футболисты тут ни в чем не виноваты, им нужна практика. Когда-нибудь все это закончится».

Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдет с 19 по 28 марта. Встреча с Ираном состоится 23 марта в Тегеране. Матч с Ираком должен пройти 26 марта в Санкт-Петербурге.