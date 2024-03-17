Защитник «Краснодара» Волков считает Сербию и Парагвай сильнее Камеруна

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков ответил на вопрос «СЭ» о соперниках национальной команды на мартовском сборе.

— Чего ожидаешь от Сербии и Парагвая?

— Считаю, что спустя долгое время это самые сильные соперники. До этого был Камерун, но эти сборные, я думаю, будут сильнее.

— Сербия — первый европейский соперник сборной после отстранения от международных соревнований. К этому матчу будет приковано особое внимание. Чувствуешь ли ты какой-то мандраж?

— Так скажем, я в предвкушении матча. Конечно, жду полные трибуны на стадионе. Будет очень захватывающая и интересная битва.

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча — c Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.