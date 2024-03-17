Лодыгин признался, что скучал по России после переезда в Грецию: «Приятно здесь находиться»

Вратарь сборной России и греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от первого за восемь лет вызова в национальную команду.

— Вы рассказывали, что два года не были в России, по чему больше всего скучали, что уже успели восполнить по приезде в Новогорск?

— Скучал просто по России. Честно говоря, ничего не успел сделать. Просто сразу приехал в сборную, заселился на базе. Просто приятно здесь находиться и тренироваться, готовиться.

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

В последний раз Лодыгин попадал в заявку сборной России на чемпионате Европы 2016 года.