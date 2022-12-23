Журова заявила, что болельщикам и футболистам не нравится идея перехода РФС в Азию

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась предположениями об итогах исполкома РФС, на котором обсуждается возможный переход в Азиатскую конфедерацию.

«Когда СССР распался, все спортивные федерации нашей страны приняли решение, что мы остаемся в Европе. Хотя ряд бывших республик Советского Союза решили, что какие-то их федерации будут в Европе, а какие-то в Азии. Насколько я знаю, по правилам в любой момент можно было перейти из одной конфедерации в другую, и любая наша федерация могла так сделать. Просто у нас всегда было единообразие, поэтому мы все оказались в Европе. Но если РФС сегодня примет решение в пользу Азии, и им там будет комфортнее играть в плане опыта и конкурентоспособности? Посмотрим, как будет, может быть любое решение, оно может быть как промежуточное, временное. Вообще, слышала, что УЕФА собираются нам дать провести какие-то молодежные соревнования в 2023 году — какой-то футбольный турнир. Мы же пока только обсуждаем переход в Азию и целесообразность этого. Мы же всю жизнь выступали на Евро, в азиатских играх никогда не участвовали и не были там», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Она также заявила, что это заседание проводится не для давления, а для решения что лучше для отечественных спортсменов.

«Мы не переживаем, что думает УЕФА по этому поводу, хватит оглядываться на других. Понятно, что болельщики скажут: «Какой опыт мы можем получить в Азии? Вот играть с европейскими сборными, это другое дело». Давайте будем честны, фанатам и самим футболистам тоже, наверное, не сильно понравится данное изменение», — добавила Роднина.

23 декабря проходит заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.