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Сборная России

Сегодня, 11:00

Зиньковский о матче России с Сербией: «Хотел бы просто сыграть за сборную. Без разницы с кем»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в разговоре с «СЭ» высказался о товарищеском матче сборной России против Сербии.

«Не знаю, как оценить их уровень. Нормальный соперник, у нас там играет Срджан (Бабич, Прим. «СЭ»). Я бы просто хотел сыграть за сборную, мне без разницы с кем», — сказал Зиньковский «СЭ».

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти в марте 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Антон Зиньковский
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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