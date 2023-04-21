Почему Россия отказалась от турнира ЦАФА. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе нашей сборной в 2005-2015 годах — о важном решении РФС.

Мнение*

Колоритный Валерий Овчинников считает, что сборная России не будет участвовать в июньском турнире ЦАФА, потому что «в РФС боятся, что нам по башке настучат там, но команде сейчас нужны любые международные матчи». И тяжелый климат здесь не оправдание.

Сдержанный Александр Тукманов полагает, что, наоборот, все сделано верно — «там будет жарко и соревнования ни к чему».

Экс-президент клуба, совмещавший этот пост с работой главным тренером, и бывший вице-президент РФС спорят заочно. При этом сама тема отказа от летнего представительного по нынешним временам для нас международного турнира остается одной из самых важных. Поскольку не обособлена.

Она одна из тех, что создают бурлящее информационное пространство — где есть споры о формате следующего чемпионата России, призывы вернуться к системе «весна-осень», вроде как наступившая ясность в вопросе перехода футбола в Азию вслед за шахматами (намерены оставаться в УЕФА), возвращение на европейскую арену... И каждое направление стратегически важно, каждое требует быстрого решения, каждое переплетено с другими.

По турниру ЦАФА не было понимания с самого начала. Валерий Карпин сказал, что хотел бы туда поехать, но тут же добавил, что участие в нем «смертоубийство». Подобная раздвоенность держала в неопределенности до того момента, когда РФС пришло время определяться.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Отказались. И после этого стало интересно — почему на самом деле? Что именно смутило, что взамен, с кем теперь встречаться сборной в этом году?

Картина, как понимаю, следующая.

РФС получил приглашение. Оно вызвало интерес, после чего разговор перешел к обсуждению условий.

Дело ведь не только в сроках проведения, ожидаемой погоде, качестве полива газона в жару, влажности в дни матчей вообще (Карпин, произнося «смертоубийство», имел ведь в виду именно это), как футболистам дышится, как пойдет восстановление, каков риск получить травмы на турнире, не приносящем ни рейтинговых очков, ни пользу в качестве этапа подготовки к какому-то большому спортивному событию.

Дело и в маркетинге — коммерческие права, трансляции, расходы на перелеты, проживание, возможные премиальные. Когда впервые заговорили о переходе нашего футбола из Европы в Азию, то именно коммерческая составляющая и логистика назывались скептиками в качестве главных контаргументов, если речь шла об участии в Лиге чемпионов АФК.

То есть на одной чаше весов находились международные встречи сборной, а на другой — сроки, жара, коммерция, риски, маркетинг...

Вполне возможно, важную роль сыграла также позиция тех клубов, которые хотели, чтобы их футболисты получили полноценный отпуск после сезона и могли начать подготовку к новому — который может стартовать 16 июля.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Справка для понимания. «Зенит», например, начал готовиться к этому сезону 13 июня. В прошлом году чемпионат стартовал чемпионат 15 июля, а 9-го прошел Суперкубок страны. Турнир ЦАФА запланирован на 9-21 июня 2023-го...

И это «Зенит», который с вероятностью 99 процентов ждет очередной матч за Суперкубок. Но сине-бело-голубые закончат нынешний сезон 3 июня. А ведь есть еще финал Кубка России в «Лужниках» неделей позже. И в разгар обсуждения на тему: что делать с предложением от азиатских коллег, «Спартак», ставший на мартовском сборе базовым клубом для сборной, еще не провалился против «Акрона».

Поэтому суждения о страхе поражения как главной причине отказа вряд ли адекватны. Это эмоция — но не более. Решение имеет логическую основу. Почему не сказали «нет» сразу? Вероятно, хотели взвесить все за и против, пока не наступал дедлайн. Согласиться и потом отказаться — это странно. Отказаться сразу, не перепроверив каждую деталь — странно не менее.

Особенно когда даже среди футбольных людей есть такой разброс мнений и оценок.

Что ждет сборную дальше? Кто будет теперь ее соперниками?

Переговоры идут. Понимания нет.

Африка. Азия. Южная Америка.

С кем-то сыграет. Вопрос — с кем?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.