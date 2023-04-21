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Сегодня, 15:20

Почему Россия отказалась от турнира ЦАФА. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Футболисты сборной России Иван Обляков и Антон Миранчук.
Футболисты сборной России Иван Обляков и Антон Миранчук.
Фото Global Look Press
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Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе нашей сборной в 2005-2015 годах — о важном решении РФС.

Мнение*

Колоритный Валерий Овчинников считает, что сборная России не будет участвовать в июньском турнире ЦАФА, потому что «в РФС боятся, что нам по башке настучат там, но команде сейчас нужны любые международные матчи». И тяжелый климат здесь не оправдание.

Сдержанный Александр Тукманов полагает, что, наоборот, все сделано верно — «там будет жарко и соревнования ни к чему».

Экс-президент клуба, совмещавший этот пост с работой главным тренером, и бывший вице-президент РФС спорят заочно. При этом сама тема отказа от летнего представительного по нынешним временам для нас международного турнира остается одной из самых важных. Поскольку не обособлена.

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Она одна из тех, что создают бурлящее информационное пространство — где есть споры о формате следующего чемпионата России, призывы вернуться к системе «весна-осень», вроде как наступившая ясность в вопросе перехода футбола в Азию вслед за шахматами (намерены оставаться в УЕФА), возвращение на европейскую арену... И каждое направление стратегически важно, каждое требует быстрого решения, каждое переплетено с другими.

По турниру ЦАФА не было понимания с самого начала. Валерий Карпин сказал, что хотел бы туда поехать, но тут же добавил, что участие в нем «смертоубийство». Подобная раздвоенность держала в неопределенности до того момента, когда РФС пришло время определяться.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Отказались. И после этого стало интересно — почему на самом деле? Что именно смутило, что взамен, с кем теперь встречаться сборной в этом году?

Картина, как понимаю, следующая.

РФС получил приглашение. Оно вызвало интерес, после чего разговор перешел к обсуждению условий.

Дело ведь не только в сроках проведения, ожидаемой погоде, качестве полива газона в жару, влажности в дни матчей вообще (Карпин, произнося «смертоубийство», имел ведь в виду именно это), как футболистам дышится, как пойдет восстановление, каков риск получить травмы на турнире, не приносящем ни рейтинговых очков, ни пользу в качестве этапа подготовки к какому-то большому спортивному событию.

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Дело и в маркетинге — коммерческие права, трансляции, расходы на перелеты, проживание, возможные премиальные. Когда впервые заговорили о переходе нашего футбола из Европы в Азию, то именно коммерческая составляющая и логистика назывались скептиками в качестве главных контаргументов, если речь шла об участии в Лиге чемпионов АФК.

То есть на одной чаше весов находились международные встречи сборной, а на другой — сроки, жара, коммерция, риски, маркетинг...

Вполне возможно, важную роль сыграла также позиция тех клубов, которые хотели, чтобы их футболисты получили полноценный отпуск после сезона и могли начать подготовку к новому — который может стартовать 16 июля.

Футболисты сборной России на рассадке перед матчем.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Справка для понимания. «Зенит», например, начал готовиться к этому сезону 13 июня. В прошлом году чемпионат стартовал чемпионат 15 июля, а 9-го прошел Суперкубок страны. Турнир ЦАФА запланирован на 9-21 июня 2023-го...

И это «Зенит», который с вероятностью 99 процентов ждет очередной матч за Суперкубок. Но сине-бело-голубые закончат нынешний сезон 3 июня. А ведь есть еще финал Кубка России в «Лужниках» неделей позже. И в разгар обсуждения на тему: что делать с предложением от азиатских коллег, «Спартак», ставший на мартовском сборе базовым клубом для сборной, еще не провалился против «Акрона».

Поэтому суждения о страхе поражения как главной причине отказа вряд ли адекватны. Это эмоция — но не более. Решение имеет логическую основу. Почему не сказали «нет» сразу? Вероятно, хотели взвесить все за и против, пока не наступал дедлайн. Согласиться и потом отказаться — это странно. Отказаться сразу, не перепроверив каждую деталь — странно не менее.

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Особенно когда даже среди футбольных людей есть такой разброс мнений и оценок.

Что ждет сборную дальше? Кто будет теперь ее соперниками?

Переговоры идут. Понимания нет.

Африка. Азия. Южная Америка.

С кем-то сыграет. Вопрос — с кем?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
Сборная России по футболу
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