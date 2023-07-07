В РФС заявили, что товарищеский матч Катар — Россия должен пройти в Дохе 12 сентября

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о договоренности по проведению товарищеской игры между сборными России и Катара.

— Пройдет ли международный турнир по пляжному футболу?

— Пройдет. Мы его проводим в Санкт-Петербурге. Это турнир товарищеский, но он официальный. Он находится в зоне регулирования ФИФА и организации, которая отвечает за развитие пляжного футбола. Мы планируем еще ряд официальных мероприятий.

— На каком стадионе будет проходить матч с Катаром в Дохе?

— Федерация футбола Катара определит. Дата — 12 сентября.

— Есть ли понимание по второму сопернику?

— Пока нет. Там есть сложности, мы хотим провести матч в России.