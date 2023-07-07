Сегодня, 14:55
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о договоренности по проведению товарищеской игры между сборными России и Катара.
— Пройдет ли международный турнир по пляжному футболу?
— Пройдет. Мы его проводим в Санкт-Петербурге. Это турнир товарищеский, но он официальный. Он находится в зоне регулирования ФИФА и организации, которая отвечает за развитие пляжного футбола. Мы планируем еще ряд официальных мероприятий.
— На каком стадионе будет проходить матч с Катаром в Дохе?
— Федерация футбола Катара определит. Дата — 12 сентября.
— Есть ли понимание по второму сопернику?
— Пока нет. Там есть сложности, мы хотим провести матч в России.