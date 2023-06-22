«Заявления представителей ФИФА и УЕФА дают надежду на скорое снятие бана с России». Интервью Александра Дюкова

Важные слова президента РФС по итогам конференции и исполкома организации.

Я бы не стал переоценивать обнадеживающие заявления УЕФА

— Представители ФИФА и УЕФА сделали два заявления по ситуации с Россией, которые были восприняты очень позитивно. Для вас это тоже обнадеживающие слова?

— Хотел бы поблагодарить коллег за то, что они смогли приехать [на конференцию РФС] в этот важный для футбола день. Их выступления были достаточно обнадеживающими. [Представитель УЕФА] Йозеф Климент выразил надежду, что в ближайшее время мы сможем встречаться на футбольных полях, а не только в рамках конференций, форумов и заседаний исполкома.

Это дает надежду на то, что в ближайшее время могут быть приняты решения, которые позволят отменить международный бан.

— Участие представителей УЕФА в конференции РФС означает, что вопрос перехода в Азию закрыт?

— Я бы не стал переоценивать обнадеживающие заявления. У нас продолжаются консультации с УЕФА. Мы договорились, что не будем комментировать их ход. Если говорить о возможном переходе в Азию, то такая возможность существует. Но решение будет приниматься по договоренности с УЕФА.

Тренерский штаб сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мы видим более высокий интерес к матчам нового формата Кубка

— Вопрос по составлению календаря:есть информация, что только «Зенит» выступил за то, чтобы расписанием матчей занимался РФС.

— Этот вопрос обсуждался на исполкоме РФС. Все члены пришли к тому, что правильным будет подход, при котором учитываются интересы как всероссийских соревнований, так и национальных команд, которые в ближайшее время будут проводить товарищеские матчи, а через какое-то время, надеюсь, и официальные. Подходов может быть два.

Первый — дискриминационный, когда выбирается главное и ключевое соревнование, и вокруг него календари других соревнований подстраиваются. Это абсолютно неправильно. В прошлом сезоне в нашем футболе произошли изменения: Кубок России становится все более важным турниром. Раньше клубы проводили по 4-5 матчей, но сейчас важность турнира возросла. Как и престижность, а также призовой фонд.

Было бы неправильно составлять календарь Кубка России по остаточному принципу. Надо помнить и о том, что есть сборные. Необходимо находить компромиссы и приходить к синхронизации. Об этом мы и договорились сегодня.

— Правильно ли мы понимаем, что лига будет составлять календарь, а уже потом утверждать с вами?

— Лига будет составлять календарь, а дальше мы будем накладывать его на проект календаря Кубка России, чтобы всем участникам было удобно. Это особенно важно с учетом логистических ограничений. Такие вещи необходимо учитывать, чтобы клубы не жертвовали матчами Кубка и не играли вторыми составами.

— Изучаете ли общественное мнение относительно нового формата Кубка России? Доносят ли вам информацию, что среди болельщиков есть недовольство относительно того, что потеряна соревновательная составляющая?

— Такое ощущение, что мы с вами смотрим разные турниры. Вы, наверное, следите за другим Кубком. Но для нас важна обратная связь. Кажется, что новый формат неидеальный, но практически всем понравился. В любом случае есть над чем работать.

В пользу нового формата говорит и увеличение количества матчей. Раньше звучали мнения о том, что клубы РПЛ, за исключением участников еврокубков, проводят мало игр в течение сезона. Сейчас их стало больше.

Мы видим подросший интерес к матчам нового формата. Это подтверждает и количество болельщиков на трибунах, просмотры на ТВ и в интернете. Есть спонсоры, партнеры. Призовой фонд в завершившемся сезоне вырос в 20 раз и составил 1,6 миллиарда.

Также на сегодняшнем заседании исполкома обсуждался новый формат Кубка на следующий сезон. Никто не выступил против и не предложил его изменить — включая наших партнеров, титульного спонсора Fonbet, а также телевещателя.

Александр Дюков на исполкоме РФС. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Путь на импортозамещение взят

— Продолжим тему международных турниров — участвуют ли в них детские команды или академии российских клубов?

— В марте «Зенит» играл на турнире в Измире — в нем приняли участие все ведущие академии Европы. Только один клуб отказался, не буду его называть. «Зенит» выступил уверенно, занял первое место [в группе], далее в плей-офф проиграл по пенальти. Но важно, что мальчишки из разных стран проводили время вместе, общались.

Также недавно был проведен турнир в Санкт-Петербурге. Приезжали две бразильские команды и сербская «Црвена Звезда».

В Бразилии был проведен турнир БРИКС с участием нашей сборной до 17 лет.

В Волгограде состоялисьТурниры развития УЕФА. О результатах вы знаете (в обоих соревнованиях победу одержали юношеские сборные России U16).

— На сегодняшней конференции РФС был стенд компании Jogel. Велись ли переговоры о сотрудничестве с другими брендами?

— Велись. Все компании называть не буду. Переговоры состоялись. По результатам неформального тендера было принято решение, что экипировщиком [сборной России] станет компания Jogel.

— Значит ли это, что РФС взял курс на импортозамещение?

— Компания Jogel производит как спортивную форму, так и мячи. Путь на импортозамещение взят. Это касается и программного обеспечения.

Например, такая компания как RuStat производит продукт, который в состоянии заменить то, что в свое время предоставлял InStat.