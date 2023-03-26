Сборная России победно вернулась домой. Но к ней все еще много вопросов

Команда Валерия Карпина провела два контрастных тайма, но обыграла Ирак.

Впервые за полтора года

Целых полтора года наша национальная команда не играла при своих болельщиках — такого длительного перерыва не было даже в пандемию коронавируса. Излишне даже упоминать, что болельщики соскучились по родной команде.

Предыдущий домашний матч сборная России тоже проводила в Санкт-Петербурге — в ноябре 2021 года она разгромила Кипр со счетом 6:0 при 10 тысячах болельщиков. Тогда, правда, действовали ковидные ограничения, но даже с их учетом разница в посещаемости разительна: за воскресным матчем с трибун наблюдали 24 тысячи человек.

Конечно, и они, и зрители у экранов ждали от сборной красивой игры с позитивным результатом. Хотя бы сейчас. Да, футболисты и Валерий Карпин устали отрицать предположения о недостаточной мотивации команды в условиях изоляции, но товарищеские матчи с не самыми именитыми противниками даже в сытые времена по качеству уступали официальным. А уж в гостях играть всегда тяжело.

Соперник сильнее, чем кажется

Не самые удачные игры с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном можно было оправдать хотя бы тем, что соперники имели мотивацию выше России, ведь играли против «старшего брата» на своем стадионе. Ничью с Ираном — высоким уровнем сопротивления. Но у слабой игры с Ираком оправданий бы не было.

Конечно, и тут при желании можно указать на рейтинг ФИФА и вспомнить, что согласно ему Ирак занимает седьмое место в Азии, а в январе наш соперник выиграл Кубок Персидского залива. Но это даже звучит нелепо — противника нужно уважать, но не переоценивать.

Оправдаться можно было бы и выбором игроков — стартовый состав на матч с Ираком на бумаге выглядел чуть слабее, чем в четверг, но кто с уверенностью может сейчас назвать 11 сильнейших футболистов страны? Карпин обещал поменять основу на 80% и сделал это: нетронутым остался только треугольник перед штрафной Литвинов — Осипенко — Глебов. Любопытно, что в Санкт-Петербурге не вышел с первых минут ни один футболист «Зенита», зато сразу четыре игрока «Ростова» — таким шагом Карпин будто бы передал привет Леониду Федуну.

Тайм ошибок

Первый тайм Россия провела отвратительно. Казалось, Карпину можно было готовиться к новой волне вопросов об отставке, ведь команда играла плохо именно из-за его заветов. Как известно, он и в «Ростове», и в сборной требует от футболистов активной игры низом, при этом позволяя им ошибаться. Эту мысль он, кстати, повторил на предматчевой пресс-конференции, будто анонсируя кошмары стартовых 45 минут.

До перерыва играющий кучу лет под руководством Карпина Песьяков совершил сразу два чудовищных обреза, которые чудом не завершились забитыми мячами: в первом случае Литвинов вынес мяч с линии, а во втором удар был заблокирован. Но это не единственные индивидуальные ошибки нашей команды: в одном эпизоде Литвинов с Осипенко упустили нападающего сборной Ирака за спину, в другом — Пруцев с Фоминым потеряли мяч на ровном месте в центре поля.

На этом фоне выделялись вингеры — Пиняев постоянно пытался искать момент на левом фланге и первым пробил в створ на 19-й минуте, после чего Россия на время пришла в себя. А Обляков удивил приличной игрой на неродной позиции — Иван, как и в концовке матча в Тегеране, вышел на правом фланге атаки и был едва ли не заметнее всех в первом тайме.

26 марта. Россия — Ирак — 2:0. Сергей Пиняев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Первый гол Пиняева

В раздевалке Карпин явно напомнил команде, что они играют при своих болельщиках, а заодно опустил линию обороны и попросил опорников чаще помогать голкиперу при начале атак. Сработало: грубые ошибки полностью исчезли, да и впереди стало веселее. Тоже сыграла задумка тренерского штаба — Миранчук вышел вместо Пруцева и сразу забил.

России нужен был этот гол: если ошибки первого тайма случались из-за нервного напряжения, то точный удар Миранчука помог его снять.

Довольно быстро Россия забила и во второй раз — фирменный проход Пиняева по левому флангу с ударом в ближний угол теперь видели и в Ираке, а сам Сергей в 18 лет стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

Конечно, хотелось бы большего. И Россия могла забить еще, когда вратарь гостей Джалал Хаким за пару секунд отразил два удара Миранчука и Осипенко. Однако победить крупнее не удалось. Зато у ворот Песьякова моментов во втором тайме совсем не возникало.

Финиш встречи был омрачен странным удалением Кузяева, но вряд ли это сильно испортило настроение болельщикам. 2:0 — Россия наконец-то побеждает, хотя по-прежнему не убеждает игрой.