«Слова Карпина были произнесены на эмоциях. Но пора определяться с составом!» Мнение Газзаева

Бывший главный тренер сборной России, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев — о победе над Ираком (2:0).

— Как вам игра с Ираком?

— Мы увидели абсолютно два разных тайма. Первый, было трудно смотреть. Были грубейшие ошибки у вратаря Песьякова! Сборной Ирака надо было просто попасть в пустые ворота, на этом бы все закончилось. Оборона сборной России действовала с провалами, целостной игры не было. Нет сыгранности, в каждом матче используется разный состав. Второй тайм получился более дисциплинированным. Думаю, главный тренер сделал замечания в перерыве. На качество игры сказался и выход Антона Миранчука на замену, он очень активно начал второй тайм. Очень правильные замены. Выиграли, что создало позитивное настроение.

— Кого бы вы отметили по итогам матча с Ираком?

— Хотел бы выделить самого молодого игрока — Сергея Пиняева. Очень рад за него. Он демонстрирует высокий уровень индивидуальной игры. Уже сегодня мы имеем молодого, но серьезного игрока. Дебютный гол, с чем его и хочется поздравить.

— Можно ли сейчас сказать, что Пиняев — это главный талант российского футбола?

— У него есть большая перспектива. Было много талантливых футболистов, которые хорошо начинали, но не все стали звездами европейского уровня. Очень важно, чтобы он правильно развивался. Многое зависит от него самого. Безусловно, мы видим отличные задатки. Но такому таланту нужны дисциплина, трудолюбие и высокий уровень профессионализма. О нем много пишут и говорят — важно сделать так, чтобы голова не поехала от этого. Отличные данные, высокий уровень индивидуальных качеств, высокая культура паса — это очень важно! Но надо пройти огонь, воду и медные трубы. Пиняев показывает хорошую игру в клубе, теперь и в сборной. Дальше все зависит от него.

— Было очень много критики в адрес Валерия Карпина накануне матча. Этим матчем главный тренер смог доказать, что он все еще является высококвалифицированным специалистом?

— Любые голы — это результат индивидуального мастерства игроков. Например, забитый мяч Пиняева. Мне кажется, что слова Карпина были произнесены на эмоциях (на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной России заявил, что не держится за место в команде, — прим «СЭ»). Всегда есть люди, которые занимаются критиканством. Но в конце концов, критика — это всего лишь мнение. А истина — это результат. Если Карпин будет давать результат, то и таких разговоров не будет.

— Карпин говорил, что главная проблема российских футболистов — это психология. Вы можете с этим согласиться?

— Не думаю, что есть какая-то проблема с психологией. Если мы играем с Ираном, Ираком — должна быть психология победителя, другой и быть не может. Проблема сборной в том, что нет стабильного состава. Я не могу назвать состав нашей национальной команды. В каждой игре разный подбор игроков. С одной стороны, тренерский штаб смотрит на возможности футболистов. С другой стороны, нет сыгранности. То же самое было и в Иране. Чувствовалось, что игроки недопонимают друг друга. Когда все притрутся, когда будет стабильный состав — тогда и будет игра. Думаю, по итогам этих двух матчей тренер сборной сможет отобрать игроков, которых можно будет задействовать на турнире ЦАФА, если РФС согласиться принять в нем участие. Плюс, надеюсь, вернутся травмированные игроки. Добавятся Миранчук и Головин.