Минимальная победа над статусным соперником — то, что нужно.

Если попытаться осмыслить серию товарищеских матчей, которую наша сборная проводит с зимы 2022-го, то вряд ли в голове возникнет что-то запоминающееся. Все игры получились преимущественно скучными, в них Карпин экспериментировал — вот, пожалуй, и все. Отчасти причина — в скромном статус соперников, хотя с нами спарринговали и участники чемпионата мира — Иран и Катар. Но остальные явно уступали и по уровню, и по именам. Камерун на этом фоне явно выделялся.

В первую очередь качеством состава — в последнее время на российские стадионы редко заглядывали футболисты уровня Андре Онаны из «МЮ» (хотя он как раз в старте не вышел). Приехали представители из крепких клубов АПЛ и лиги 1, а на острие появился Венсан Абубакар, недавно забивавший на чемпионате мира в ворота Сербии и Бразилии. Ну и в целом в Катаре команда Ригобера Сонга выступила здорово — хоть и не вышла из группы, зато сгоняла веселую ничью с Сербией (3:3) и обыграла второй состав Бразилии. Нынешний Камерун — в первую очередь крепкая сыгранная сборная, причем даже в отсутствие важных игроков — Шупо-Мотинга, Матипа и Замбо-Ангисса.

Карпин не мог рассчитывать на Александра Головина (который все равно приехал на сбор) и Арсена Захаряна (он остался в Испании после того, как переболел ковидом), но постарался выбрать лучший состав из тех, кто был доступен: Сафонов в воротах, пара Солдатенков — Осипенко в центре обороны, моторные Сильянов и Волков на флангах, трио Кузяев — Баринов — Глебов в центре поля и атака в лице Чалова при поддержке техничных Пиняева и Облякова. Соболев, Джикия и Миранчуки начали игру на скамейке запасных. Вероятно, с учетом всех вводных, примерно так выглядела бы сборная, играй она сейчас в официальных турнирах. Да и вообще антураж на «ВЭБ Арене» впечатлял и заставлял поверить, что сейчас ты увидишь что-то интересное. И что на этот раз все по-настоящему.

Валерий Непомнящий наносит символический удар перед матчем Россия — Камерун. Фото Александр Федоров, «СЭ»

С первых минут сборная России начала играть по-хозяйски — взяла мяч под контроль, уверенно выходила из-под прессинга через короткий пас, активно подключая Сафонова. Чалов стягивал на себя центральных защитников, освобождая пространство под рывки партнеров, и Камеруну понадобилось время, чтобы подстроиться. А в стартовый отрезок Россия могла и забивать — Обляков подхватил мяч в центре поля, воспользовался пространством и метров с 25 зарядил в дальний угол — штанга.

Тут же гости ответили опасным моментом у Абубакара, после опасно выскакивал Мбеумо, но Сафонов был надежен. В целом после 10-й минуты сборная России начала сбавлять темп — Камерун же становился все более опасным. Сначала здорово сработали рывки Мбеумо за спину Солдатенкову и Сильянову, затем гости и вовсе завладели мячом. Трибуны в этот момент тоже стихли.

И вот к 30-й минуте, когда казалось, что инициатива уплыла к африканской сборной, команда Карпина добавила. Сделать это получилось в первую очередь за счет рывков гиперактивного Волкова по правому флангу. Сначала после его подачи Кузяев опаснейшим образом бил из штрафной, но попал во вратаря, а затем, после очередного кросса крайнего защитника «Краснодара», Россия заработала ключевой стандарт.

Команда Карпина снова круто использовала угловой: розыгрыш, с виду неудачный отыгрыш Облякова с Пиняевым и подача последнего на линию вратарской. И вот тут в первую очередь стоит отметить Федора Чалова, забившего дебютный гол за национальную команду. Сперва форвард умно нашел пространство среди двух здоровых центральных защитников, а затем смело сыграл на добивании, без сомнений полетев за мячом под выставленную ногу защитника. Это было мощно!

После гола камерунцы как-то сбавили и откровенно ждали перерыва. Да и после него включились не сразу — спустя 5 минут после возобновления игры снова Волков прорвался по флангу и подал в штрафную, а после удара Пиняева мяч каким-то невообразимым образом не оказался в воротах — перекладина, а затем двойной отскок в газон и штангу.

Однако на 65-й минуте вратарь Ондоа в стиле Акинфеева вывел один на один неугомонного Мбеубо (хотя не обошлось без ошибки Сильянова), и Сафонову вновь пришлось выручать. Тут Карпин решился на серьезные замены. Еще в перерыве он поменял Чалова на Соболева, а теперь выпустил на поле братьев Миранчуков, заменив Облякова и Баринова. Перестановка на усиление атаки.

Миранчуки и Пиняев тут же устроили круговерть из открываний и проникающих передач, но до по-настоящему опасного момента немного не хватало. Алексей не попал в игру, сказалось очень малое количество игровой практики на клубном уровне (да и в сборной он появился впервые с 2021 года), Пиняев подустал и уступил место Мухину, Антон Миранчук опасно прикладывался из-за пределов штрафной.

В целом же темп матча постепенно падал, что устраивало сборную России. Глебов и Сафонов чуть не устроили привоз при розыгрыше от ворот, но Матвей не выключился из эпизода и накрыл мяч. На полноценный навал Камерун не хватило, потому наша команда без особого напряга довела встречу до нужного результата. Все-таки эта победа влияет на рейтинг ФИФА.

Товарищеский матч Россия — Камерун — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ»

1:0 — результат, который точно можно считать положительным. На фоне сильного соперника сборная России в практически основном составе показала, на что способна здесь и сейчас. Без феерии, но с активностью, идеями и глубиной состава. Наконец-то и результат, и игра сборной России вызвали скорее положительные эмоции — этого явно не хватало.