«Аль-Иттихад Джедда» на своем поле примет «Аль-Фатех» в рамках 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии 21 сентября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль-Иттихад» — «Аль-Фатех» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Легальной трансляции в России не будет. Игру можно посмотреть на сайтах букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации. Бесплатно матч в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте. Видеоплеер появиться на этой странице ближе к матчу.

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