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Саудовская Аравия

Сегодня, 20:41

Гризманн — о перешедших в Саудовскую Аравию игроках: «Я понимаю их. Речь идет о невероятных суммах»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением о футболистах, которые перешли в клубы Саудовской Аравии.

«Я понимаю тех, кто приехал туда играть. Речь идет о невероятных суммах. Несмотря на то, что мы зарабатываем много денег, некоторые хотят позаботиться о будущем своих детей и внуков, и мне это кажется нормальным. Им предстоит хорошо играть и показать весь свой талант. Могу ли я перейти? У меня семья и трое детей. Это непростое решение. Но, как вы знаете, МЛС по-прежнему остается моей целью», — сказал футболист.

В декабре 2022 года португальский форвард Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср». В этом году к командам из Саудовской Аравии присоединились Карим Бензема, Н'Голо Канте (оба — «Аль-Иттихад»), Неймар, Рубен Невеш, а также Калиду Кулибали (все — «Аль-Хиляль»).

Источник: https://as.com/futbol/internacional/griezmann-arabia-saudi-la-mls-sigue-siendo-mi-objetivo-n/
Антуан Гризманн
Футбол
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